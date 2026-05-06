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Wohnquartier A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35996
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin, 17

Über den Komplex

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Zu verkaufen 3 Zimmer gehoben Straße Rambam mit offenem Blick * 3 Zimmer in einem Neubau * 78m2 * Balkon 6m2 * Parkett, Doppelverglasungsfenster etc... * Mamad * Möglichkeit zum Verkauf mit Geräten ausgestattet

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Tel-Aviv, Israel
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