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Wohnquartier Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer

Bat Yam, Israel
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06.05.26
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ID: 35911
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

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In einem modernen Turm zum Meer. Penthouse mit 5 Zimmern 165 m2 + 31,5 m2 Terrasse. Hoch stehend. 2 Parkplätze + Keller.

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Bat Yam, Israel
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