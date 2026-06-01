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Wohnquartier Eilat appartement a louer a lannee dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine

Eilat, Israel
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ID: 37417
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Eilat
  • Adresse
    Avnei HaHoshen

Über den Komplex

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In der luxuriösen Amdar Residence Komplex mit Pool, Gärten, Fitnessstudio Sauna, 24/7 Wache, Parkplatz, Aufzug und schattigen Aufzug, ruhige Lage, Meerblick und Schwimmbad Monatliche Miete: 8.100 nis (einschließlich Miteigentumsgebühren) + Wohnsteuer / arnona 400 Nichten pro Monat 3,5 - 112 m2 Stück + 54 m2 Terrassen (37 m2 + 17 m2), 2 Schlafzimmer + 1 mamad / sicherheitsraum ausgestattet im ankleideraum Ferienwohnung bietet 1 Badezimmer 1 Duschbad -2 Wc, • Eine voll ausgestattete Doppelküche (Milch/Fleisch), Klimaanlage, Kühlschrank, Kabelfernsehen, Geschirrspüler, Alarmanlage... dreifache Belichtung, sehr hell, vollständig wiederbelebt im Dezember 2025 Voller Meerblick Nur 5 Gehminuten vom Strand entfernt und das Einkaufszentrum

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