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Wohnquartier Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam

Bat Yam, Israel
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$706,450
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ID: 37587
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

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Zum Verkauf – Superb 3-Zimmer-Wohnung im Süden von Bat Yam Ideale Lage im Süden von Bat Yam, in einem kürzlich renovierten Gebäude. Voll renovierte Wohnung, perfekt für Wohnen, Investieren oder als Fuß-zu-Erde. Selten auf dem Markt und schnell zu greifen. Merkmale der Wohnung : • 3 moderne Zimmer • 80 m2 Innenraum • 8 m2 Balkon vorne • Parkplatz inklusive • Gelegen im 2. Stock eines renovierten Gebäudes In der Nähe: • Supermärkte und lokale Geschäfte • Lokale Restaurants, Cafés und Bäckereien • Parks und Grünflächen • Schulen und wesentliche Dienstleistungen • Einfacher Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln • Wohn- und freundliche Nachbarschaft

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