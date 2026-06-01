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Wohnquartier Maison individuellecottage quartier rishonim rishon lezion

Rischon LeZion, Israel
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ID: 36980
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

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?✨ Seltenes Doppelhaus zum Verkauf in Rishonim / Gan Nahum Distrikt ✨? Wenn Sie ein geräumiges, ruhiges Haus in einer gewinnbringenden Lage suchen – genau das brauchen Sie! ? Kleine, ruhige und gesuchte Straße im Herzen des Bezirks ? Ca. 240 m2 220 m2 gebaut ? Großer Garten ca. 120 m2 – perfekt für Empfang und Familie ?️ 7 geräumige Zimmer ⬇️ Große Keller + mamad (safe room) ?️ Erdgeschoss: geräumiges Wohnzimmer, Küche und Gästetoilette ? Halbe Ebene: luxuriöse Master-Suite mit Ankleideraum und Balkon ?️ Ebene 1: 3 Schlafzimmer + Dusche und WC ? Ebene 1.5: großes Zimmer mit großem Balkon ? Schneller Zugang zu allen Hauptverkehrsachsen ? Perfekte Lage für Familien – in der Nähe von allem! Hablock – Immobilienagentur Verkauf und Kauf von Waren Hauptsitz: Jabotinsky 16, Rishon LeZion (Palais de la Culture) Website: www.nadlanhablock.com

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Rischon LeZion, Israel
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