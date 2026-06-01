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Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m

Jerusalem, Israel
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ID: 37315
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

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Penthouse 4 Zimmer 156m2 in neuem Projekt Kiryat Hayovel Jerusalem Neues Projekt in Kiryat Hayovel, bestehend aus 2 Gebäuden von 20 Stockwerken und 2 von 9 Stockwerken, ablieferbar Dezember 2026. Die vorhandenen öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu grünen Räumen entwickelt und umgewandelt. Ein neues Kulturzentrum mit einer Filmbibliothek bereichert die Lebensqualität der Projektbewohner und die Bewohner von Kiryat Hayovel. Penthouse von 4 Zimmern im 19. Stock, Fläche von 156m2 mit schönem Mirpeset von 54m2. Inklusive 1 Keller und 2 Parkplätze. Preis : 6.200.000 s Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agentur Gebühren. Bitte beachten Sie: Bei einem Projekt im Bau werden Fotos und Pläne nur zu Informationszwecken veröffentlicht und sind nicht vertraglich, so dass die Wohnungen nicht eingerichtet sind.

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