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Wohnquartier Affaire en or

Jerusalem, Israel
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$788,100
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ID: 37764
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 11

Über den Komplex

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Wohnung sehr gut am Stern gelegen, gegenüber dem makolet. Guter Zustand. Pinouy binouy fortgeschritten (Riesengewinnpotenzial). Sehr schnell lobenswert.

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Jerusalem, Israel
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