Wohnquartier Projet neuf hadera

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HADERA
Eine neue Wohngeneration
Ein neues modernes Wohngebiet im Herzen von Hadera, zwischen Wald und Mittelmeer.
? 13 elegante Türme (16 bis 36 Stockwerke)
? 1 452 Wohnungen hoch stehend
? Privatpark und Grüner Spaziergang
? Geschäfte und Dienstleistungen am Fuße von Gebäuden
? Nähe Bahnhof Hadera West
? Schneller Zugang zu den Achsen 2 und 4
? In der Nähe des zukünftigen Technologie-Hubs Energy Park
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Apartments für alle Projekte
• 2 Stück ideale Investoren
• 3, 4 und 5 Familienzimmer
• Penthouses mit Meerblick oder Wald
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Warum in Hadera investieren?
Stadt durch Umwandlung
Strategische Lage zwischen Natur und Zentrum des Landes
Hohes Potenzial für Erholung
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
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