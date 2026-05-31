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Wohnquartier Bat yam tres bel appartement neuf 2eme ligne de mer

Bat Yam, Israel
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ID: 37495
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Masarik

Über den Komplex

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Ferienwohnung 4 Zimmer in 2. Meer in Bat Yam In der Nähe der Avenue Ha Fläche von 95 m2 Wohnfläche + Balkon von 12 m2. Mamad (safe room) extra groß Master Suite mit Dusche & WC Großes Badezimmer mit Badewanne (ideal für Kinder) Geräumiges und sehr helles Wohnzimmer auf der Fassade Volle Ostausstellung Verkauft mit 1 Parkplatz Soforteintrag

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Bat Yam, Israel
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