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Wohnquartier Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
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ID: 37389
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Nisim Bachar, 1

Über den Komplex

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Im Herzen des authentischen und gefragten Nahlaot Bezirks bietet dieses renovierte 54 m2 Apartment eine seltene Lebensqualität nur wenige Schritte vom Mahane Yehuda Markt und dem Stadtzentrum entfernt. Das Hotel liegt im 1. Stock (20 Schritte), besteht aus einem hellen Wohnzimmer mit offener Küche, einer Master-Suite, einem zweiten Schlafzimmer mit Balkon von 4m2 und zwei Badezimmern mit zwei Toiletten, bietet modernen Komfort in einer historischen Umgebung. Gebadet mit Licht dank seiner Ost- und Südwestausstellungen, ist es derzeit als 3 Zimmer bewohnt, kann aber leicht in zwei Mieteinheiten aufgeteilt werden, die ungefähr 8.500 pro Monat möbliert. Eine ideale Gelegenheit, um in Jerusalem zu leben oder eine intelligente Investition in eine der am meisten geforderten Viertel zu machen.

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Jerusalem, Israel
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