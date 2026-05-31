  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Bureaux a louer emplacement strategique a lentree de har hotzvim

Wohnquartier Bureaux a louer emplacement strategique a lentree de har hotzvim

Jerusalem, Israel
von
$20,700
;
Wohnquartier Bureaux a louer emplacement strategique a lentree de har hotzvim
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37602
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    A S Artom, 9

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Büros zur Miete in Jerusalem, ideal gelegen am Eingang von Har Hotzvim, nur 100 Meter zu Fuß von Bushaltestellen, auf der zentralen Achse von Golda Meir. In einem einzigartigen und ruhigen Boutique-Gebäude mit Aufzügen, Oberfläche von 230 m2 Brutto. Die Büros sind gebaut und einsatzbereit, mit maximaler Platzoptimierung und funktioneller Verteilung, einschließlich Empfangsbereich, Schreibtische, Konferenzraum, Kommunikationsraum, mehrere Orientierungen, eine Küchenzeile und private Sanitäranlagen. Zusätzliche Möglichkeit, in den gleichen Bauflächen von 165 m2 brutto und 117 m2 brutto zu mieten, mit der Möglichkeit, sie für eine Gesamtfläche von 282 m2 brutto zu montieren oder separat nach den Bedürfnissen des Mieters zu mieten. Miete: 90 m2, inklusive Lasten. Brutto/Netto-Verhältnis unter den attraktivsten und vorteilhaften in Jerusalem.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,37M
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Netanja, Israel
von
$3,20M
Wohnviertel Cottage aquarelle ganim bet
Eilat, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$3,52M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bureaux a louer emplacement strategique a lentree de har hotzvim
Jerusalem, Israel
von
$20,700
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$9,50M
Neues Wohnprojekt 7 Etagen-Boutique-Gebäude, High-End in einem der begehrtesten Gegenden von Tel Aviv, Zu Fuß erreichen Sie den Hafen von Tel-Aviv, den Yachthafen, die Strände, den Park Yarkon, Gan Ha Geplante Lieferung : Februar 2027 Typologien verfügbar Apartments mit 2, 3 und 4 Zimmern…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3 pieces neuf avec parking souterrain
Wohnviertel 3 pieces neuf avec parking souterrain
Wohnviertel 3 pieces neuf avec parking souterrain
Wohnviertel 3 pieces neuf avec parking souterrain
Wohnviertel 3 pieces neuf avec parking souterrain
Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
In einem neuen Gebäude des Stehens, 3 Zimmer-Wohnung 78m2 Wohnfläche mit Privatparkplatz. Lieferung in 2 Monaten! Zu erfassen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel
Wohnviertel
Wohnviertel
Ra’anana, Israel
von
$2,88M
Luxus-Rojet in Ra Nur 20% bis zur Lieferung bezahlen. Das Projekt umfasst einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, einen Kinoraum und luxuriöse Geschäfte. Große Auswahl an Wohnungen und Penthouses zu außergewöhnlichen Vorverkaufspreisen, die nicht zurückkommen. Für weitere Informationen kontak…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen