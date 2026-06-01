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Wohnquartier A renover bonne affaire proche de la mer

Herzliya, Israel
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ID: 37092
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Herzliya
  • Adresse
    Zamenhof

Über den Komplex

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Haus von 247 m2 auf 2 Ebenen. auf einem Grundstück von 424 m2 A wiederherstellen .great Potenzial . Möglichkeit der Erweiterung und einen Pool zu bauen. das Haus befindet sich in einem toten Ende in der Nähe der Route 2.

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