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Wohnquartier Appartement A vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchEe

Bat Yam, Israel
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ID: 37659
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Kokis

Über den Komplex

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Wohnung zu renovieren 4 Zimmer 105m2 + Balkon 15m2 mit offenem Blick. Möglichkeit der Umwandlung in 5 Stücke. Etage 5 von 8 mit Aufzug. 300 Meter vom Meer und 400 Meter von der Straßenbahn von Bat Yam nach Tel Aviv in 12 Minuten. Ausgezeichnete Mietinvestition (geschätzter Mietwert von 5.000 NIS/Monat).

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Bat Yam, Israel
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