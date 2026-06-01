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Wohnquartier La pEpite A tel aviv emplacement premium

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37332
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Allenby, 56 Cheers Rock Bar

Über den Komplex

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Zum Verkauf, super 2 Schlafzimmer Wohnung komplett renoviert, in 56 Allenby Street, im Herzen von Tel Aviv. Diese Unterkunft befindet sich im 2. Stock eines Gebäudes mit Aufzug und bietet eine moderne, komfortable und perfekt optimierte Wohnumgebung. Jeder Raum wurde entworfen, um Funktionalität und Eleganz zu kombinieren, mit sauberen Oberflächen und eine Atmosphäre bereit, sofort zu leben, ohne jede Arbeit geplant werden. Die Wohnung verfügt auch über einen angenehmen Mirpeset, ein echtes Gut, um einen Außenbereich im Stadtzentrum zu genießen, sei es zum Entspannen oder zum Empfangen. Seine Lage ist ein echter strategischer Vorteil: nur wenige Schritte von Geschäften, Restaurants, Transport und Strand entfernt. Hier haben Sie eine zentrale, dynamische und begehrte Adresse, ideal um voll Tel Aviv zu leben oder eine Investition mit einer starken Mietnachfrage zu sichern. Diese Eigenschaft erfüllt alle auf dem Markt gesuchten Kriterien: komplette Renovierung, Premium-Standort, Zugänglichkeit und offensichtliches Wertpotenzial. Eine seltene Gelegenheit, sowohl für einen Hauptwohnsitz als auch für eine rentable und sichere Investition.

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