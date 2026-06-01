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Wohnquartier Opportunite a ne pas rater achetez un t3 recevez un t4

Jerusalem, Israel
von
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ID: 37004
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 11

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Wohnung in einem sehr fortgeschrittenen Stadtsanierungsprojekt, unterzeichnet und genehmigt von Jerusalem Rathaus. Fall für jede Art von Käufer zu erfassen. Gemietet derzeit, sofortige Mietertrag. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns so schnell wie möglich!

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Jerusalem, Israel
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