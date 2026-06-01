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Wohnquartier Superbe 100 m a deux pas de la mer avec parking et ascenseur

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37374
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Zlatopolski, 7

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Für exklusiven Verkauf In der renommierten Halperin Street In der Nähe des Meeres, in einer ruhigen und angenehmen Straße zwischen Ben Yehuda und dem Meer. In einem gepflegten Gebäude von nur 6 Wohnungen. Im ersten Stock, nach Süden ausgerichtet Wohnung von 103 m2 Um mit der Möglichkeit, in 4 Zimmer umzuwandeln. Dreifache Exposition Aufzug Gestört im Gebäude Parkplatz im Keller

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Tel-Aviv, Israel
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