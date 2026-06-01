  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Penthouse duplex a deux pas du lac

Wohnquartier Penthouse duplex a deux pas du lac

Aschkelon, Israel
von
$2,40M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37023
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In einem kleinen Gebäude von 4 Etagen, Duplex Penthouse von 138m2 Wohnfläche + 48m2 Terrasse, sehr schöne Küche, Keller und 2 Parkplätze.

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Aviv, Israel
von
$17,80M
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble historique
Tel-Aviv, Israel
von
$5,87M
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Netanja, Israel
von
$3,40M
Wohnviertel Proche de la mer
Aschkelon, Israel
von
$694,200
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$1,78M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse duplex a deux pas du lac
Aschkelon, Israel
von
$2,40M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Alle anzeigen Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,38M
Netivot-Projekt Mordecai Khayat lädt Sie ein, die neue Presale zu entdecken Neue Wohnungen in Netivot! Entdecken Sie unser außergewöhnliches Projekt in einem brandneuen Komplex in Netivot, wo Komfort und Moderne sich treffen. 9-stöckiges Gebäude - Apartments mit 4 Zimmern, mit einer Fläch…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Israel
von
$14,04M
JASMIN GIVATAYIM Eine neue Referenz von Wohn-Luxus in Givatayim Ein Ausnahmeprojekt unterzeichnet ICR Das JASMIN GIVATAYIM-Projekt wird von der ICR-Gruppe entwickelt, die das Ergebnis der Allianz zwischen Israel Kanada und Raam Megourim ist, zwei Hauptakteure in High-End-Immobilien in Isr…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Alle anzeigen Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra’anana, Israel
von
$1,21M
Neue 4 Zimmer mit seltenen Bänden – Borohov Street, Raanana Eine Wohnung, die sich durch das unterscheidet, was fast nicht mehr gefunden wird: sehr große Innenvolumina und eine Terrasse von 13 m2 um das Wohnzimmer täglich zu erweitern. Im 4. Stock eines Gebäudes vor zwei Jahren renoviert, …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen