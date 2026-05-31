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Wohnquartier A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin

Aschdod, Israel
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ID: 37792
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rogozin, 27 Sea View Tower

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ZU VERKAUFEN – Super 4 Zimmer im Herzen von Ashdod – Rue Rogozin In einer kürzlichen und beliebten Residenz, entdecken Sie diese schöne 4-Zimmer-Wohnung ideal an der Haupt- und Zentralstraße von Ashdod. Mit einer Fläche von 122 m2 + 14 m2 Terrasse, im 1. Stock mit 4 Aufzügen, darunter einer von Shabbat. Die Wohnung hat auch: Ein Parkplatz Klimaanlage Erlauben Sie eine leichte Erfrischung, die ihren außergewöhnlichen Preis erklärt: 2.650.000 statt 3.000.000. Eine seltene Gelegenheit in einem zentralen Bereich, in der Nähe aller Annehmlichkeiten, Geschäfte, Schulen und Transport. Kontaktieren Sie uns jetzt, um einen Besuch zu vereinbaren!

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