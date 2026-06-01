  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Projet netanya centre ville

Wohnquartier Projet netanya centre ville

Netanja, Israel
von
$3,20M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37207
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Kaplansky, 7

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Sun Garden Netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Das Projekt befindet sich im Stadtzentrum von netanya genauer in der Straße Bellinsson in der Nähe der Kikar weniger als 15 Minuten zu Fuß und in der Nähe von Dach Projektmerkmale Sun Garden Projekt auf mehreren Dunam gebaut Die renommierten Wohngebäude werden von Gärten und privaten Spielplätzen in der Residenz umgeben sein Sun Garden erfüllt alle Umwelt- und Wirtschaftsstandards Eine schöne Lobby mit einer schönen Höhe Das wird dekoriert und von einem 2 luxuriöse ulifte schnell und modern inklusive einer shabbatisue Das Projekt begleitet eine Garantie Apartment verfügt über Wohnung von 4,5 Zimmern mit einer Oberfläche von 124m2 plus eine Terrasse von 16m2 Wohnung von 5 Zimmern mit einer Oberfläche von 130 m2 plus eine Terrasse von 24m2 Sehr luxuriöser Innenservice Porzellan-Granitfliesen 80/80 oder 100/100 Porzellan Granitfliesen in den Zimmern oder Parkettboden zu wählen. Fliesen, Parkett oder Teak Zentralisierte Klimaanlage neueste Generation. Hochwertige Innentüren Auswahl der Küche, unter den besten Unternehmen auf dem Markt, Marmor Arbeitsplan Badezimmerfliesen bis zur Decke Hängende Toiletten Home Kinovorbereitung Elektrische Geschäfte in allen Haus Qualitätsmischerventil Wohnung verkauft mit Parkplatz Ausgabe März/April 2030

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$8,94M
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Israel
von
$4,42M
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$872,200
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Ra’anana, Israel
von
$2,20M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet netanya centre ville
Netanja, Israel
von
$3,20M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$6,23M
VERKAUFEN - NEUE PENTHOUSE MIT PRIVATE PISCINE IN KEREM HATEIMANIM, TEL-AVIV-YAFO 6. und letzte Etage 140 m2 Wohnfläche 60 m2 Balkone 70 m2 private Dachterrasse 30 m2 privater Pool 5 Stück 2 private Parkplätze 1 privater Abstellraum Blicke und einzigartige Atmosphäre Ein paar Schrit…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Wohnviertel 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Wohnviertel 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Wohnviertel 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Wohnviertel 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Wohnviertel 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,60M
In einer ruhigen Straße nahe dem Meer, renoviertes Gebäude mit Aufzug, angenehmer Eingang mit Digicode. 3 Luftausrichtung, 4 Zimmer, 2 Bäder, 2 Toiletten. Möglichkeit, einen Parkplatz zu mieten
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Netanya volume lumiere et mer a pied
Wohnviertel Netanya volume lumiere et mer a pied
Wohnviertel Netanya volume lumiere et mer a pied
Wohnviertel Netanya volume lumiere et mer a pied
Wohnviertel Netanya volume lumiere et mer a pied
Wohnviertel Netanya volume lumiere et mer a pied
Netanja, Israel
von
$3,09M
Netanya verführt durch seine lebendige Umgebung zwischen Stränden, Spaziergängen und lebendigem Stadtleben. Jerusalem Street, nur 2 Minuten von den Stränden und dem Kikar entfernt, bietet diese Wohnung früher 5 Zimmer verwandelt in 4 Zimmer schöne Mengen über 130 m2. Das Hotel liegt auf de…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen