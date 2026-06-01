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Wohnquartier Jerusalem arnona

Jerusalem, Israel
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ID: 37155
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Derekh Hebron, 99

Über den Komplex

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ARNONA RESIDENCE PROJECT - Beruf: 30. April 2029. Wohnprojekt in Arnona Bezirk. Zwei 22-geschossige Gebäude In der Nähe der Ein Guedi Street und in der Nähe der Hevron Street mit der Straßenbahn. Große Auswahl an geräumigen Apartments mit 3 und 5 Zimmern, diese Gebäude umfassen auch Mini-Penthouses und Penthäuser. Die Residenz umfasst einen Club für Einwohner, eine Synagoge, einen Fitnessraum, eine elegante Eingangshalle und eine Crèche mit eigenem Eingang.

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Jerusalem, Israel
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