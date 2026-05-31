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Wohnquartier Magnifique penthouse 4 pieces avec terrasse 80m2 soucca

Jerusalem, Israel
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ID: 37492
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Bolivia, 5

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Jerusalem, Israel
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