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Wohnquartier Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37661
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 40

Über den Komplex

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Dieses Apartment befindet sich in der beliebten Straße Bograshov, nur 2 Gehminuten vom Meer entfernt und bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit im Herzen von Tel Aviv. Details der Immobilie Fläche: 68 m2 gut angeordnet Etage: 1. von 4 (kein Aufzug) Ausrichtung: Ost – helle Wohnung den ganzen Morgen Zimmer: 3 geräumige und funktionale Zimmer Balkon: kleiner Balkon ideal für Ihren Morgenkaffee oder Lesebereich Badezimmer: modern, geschmackvoll renoviert Wichtigste Aktiva Das Hotel liegt im Herzen des Stadtlebens von Tel Aviv Ein paar Schritte vom Strand, der Promenade und den Einkaufsstraßen Lebhafte Umgebung, in der Nähe von Cafés, Restaurants und Kunstgalerien Ausgezeichnetes Mietpotenzial, in einem der begehrtesten Gegenden der Stadt

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Tel-Aviv, Israel
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