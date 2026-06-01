  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Regionalverwaltung Mateh Jehuda
  4. Wohnquartier Projet neuf de luxe a jerusalem

Wohnquartier Projet neuf de luxe a jerusalem

Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$4,46M
;
17
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37182
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Regionalverwaltung Mateh Jehuda

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Pastoralprojekt Jerusalem Entdecken Sie Luxus im Herzen von Jerusalem. Dieses außergewöhnliche Immobilienprojekt in Kiriat Yovel bietet Ihnen die Möglichkeit, in einer hochwertigen Residenz zu leben, die Komfort und Modernität kombiniert. Bestehend aus Wohnungen von 2 bis 5 Zimmern, ist diese neue Kreation ein echtes Juwel der Immobilien. Ideale Lage. Genießen Sie einfachen Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, mit der Straßenbahn zu Fuß und erkunden Sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt: nur 8 Minuten von der Shuk Mahane Yehuda und 15 Minuten von der berühmten Mamila und der Altstadt entfernt. Projektmerkmale Panoramablick auf den Wald von Ein Kerem, besuchen Sie die größten Museen in Jerusalem. Sichere Tiefgarage mit elektrischem Tor. Außenbekleidung in authentischem Stein Jerusalems. Elegante Lobby mit luxuriösen Materialien eingerichtet. Doppelverglasungsfenster mit Aluminiumrahmen. 3 Luxus-Aufzüge, einschließlich Shabbat-Aufzüge. Verschiedene Unterhaltungsräume, angelegter Garten, Bibliothek, Billard und große Synagoge. Ein privates Wohnzimmer. Platz für die Souccot. Eigenschaften der Apartments: Intelligentes Heimsystem für ein optimales Strommanagement. High-End-Küche von anerkannten Marken. Armaturenventil in allen Räumen. Granit Porzellan Dallage 100/100. Badezimmermöbel enthalten. Klimaanlage Inverter VRF für maximalen Komfort. Gas-, Wasser- und Stromanschlüsse auf dem Hauptbalkon. Modernes und ästhetisches Elektrozubehör. Waschräume hängen ab. Entdecken Sie einen neuen Lebensstandard in Jerusalem!

Standort auf der Karte

Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Wohnviertel Neuf
Aschdod, Israel
von
$672,840
Wohnviertel Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Tel-Aviv, Israel
von
$2,24M
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalem, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel Duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec piscine privee
Chadera, Israel
von
$3,70M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf de luxe a jerusalem
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$4,46M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Jerusalem, Israel
von
$1,73M
Verkaufen, Jerusalem, Har Homa! Echter Nugget. Penthouse im Erdgeschoss, 6 Zimmer 135 m2 auf einer Ebene + schöne möblierte Soccah Terrasse von 25 m2, und Dachterrasse von 100 m2, einschließlich 2 Wohneinheiten. Ruhige malerische Straße ohne Ausgang, mit Blick auf das Tal und Olivenbäume. Se…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$811,680
Afridar 5 Zimmer in der Nähe des Meeres, jüngste und geräumige Investitionen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Alle anzeigen Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$996,800
Leben Sie sicher, frei, in einer warmen und eleganten Umgebung. Diese Senior-Service-Residenz wurde für diejenigen entwickelt, die volle Autonomie erhalten möchten, während eine sichere, freundliche und High-End-Umgebung genießen. Absolute Sicherheit – tägliche Gelassenheit 24/7-Sicherheit m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen