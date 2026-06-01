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Wohnquartier Appartement a louer a ben yehouda tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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$6,200
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ID: 37460
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

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Tel Aviv Wohnung im 3. Stock auf 4, mit Aufzug 2 Stück – 42 m2 Geschlossener Balkon Möbliert Keine Parkplätze 4 Minuten vom Strand und Dizengoff . Preis: 6200 Gebühren (Vaad): 250

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Tel-Aviv, Israel
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