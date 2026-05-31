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Wohnquartier A louer phenomenal cottage avec piscine a ashdod youd zayin

Aschdod, Israel
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ID: 37525
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Pnina

Über den Komplex

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Vermieten: Phänomenal Cottage Nine in Ashdod – Youd Zayin District????? ✨ Luxus – Komfort – großzügige Räume – Sofortige Lieferung! Diese außergewöhnliche Neubauhütte befindet sich in der begehrten Gegend von Youd Zayin in Ashdod, bietet eine unvergleichliche Lebensqualität auf 200 m2 Wohnfläche, mit 100 m2 Terrassen einschließlich eines mit privatem Pool, und 70 m2 hellen Keller. - Erdgeschoss: Ausgezeichnete Terrasse von 100 m2 mit Pool, ideal zu empfangen oder zu entspannen Geräumiges und helles Wohnzimmer mit großen Fenstern Voll ausgestattete Küche mit hochwertigen Materialien Gästetoiletten Bewaffnete Tür und saubere Oberflächen - 1. Stock: 3 komfortable Schlafzimmer Modernes Badezimmer mit WC Master Suite mit eigenem Bad, WC, privatem Balkon und Waschraum - 70 m2 Cabrio Keller mit 2 großen Fenstern – Ideal für: Spielraum Kinozimmer Wellnessbereich (SPA) Oder Möglichkeit, 2 bis 3 zusätzliche Zimmer zu schaffen Zentrale Klimaanlage?????? 2 Privatparkplätze???️ Sofort lieferbar! Ein selten gutes, Kombination von Modernität, Raum und Komfort in einer beliebten Nachbarschaft! Kontaktieren Sie uns heute, um einen Besuch zu vereinbaren.

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