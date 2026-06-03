Wohnquartier Projet neuf a bat yam de haut standing

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ALLGEMEINE BAT YAM
Iconic Tower-- Sehr hochwertige Wohnanlage
Gebäude: Turm von 41 Etagen
Begleitende Bank: Mizrahi Tefahot
Geplante Lieferung März 2030
Strand: ca. 800 m
Zugang : in der Nähe Straßenbahn leben 15/20 Minuten von Tel Aviv
Das Projekt
Ein sehr hochwertiges Wohnprogramm in einer strategischen Lage von Bat Yam.
Modernes Design, optimierte Volumina, Terrassen mit Meerblick/Stadtblick auf Boden, Orientierung und Typologie.
Typologien verfügbar
• Apartments 2, 3 und 4 Zimmer
• Penthouses auf den oberen Etagen
Dienstleistungen 5 Sterne
⭐ Schwimmbad
⭐ Sporthalle
⭐ Spa & Wellness
⭐ Dachausbau
⭐ rund um die Uhr
⭐ Konzession
⭐ Wohnraum
⭐ Coworking Spaces
Anlagebedingungen
• 20% bei Vertragsunterzeichnung
• 41% 6 Monate vor der Schlüssellieferung
• 39% bei Schlüssellieferung
Details von Plan
Plan A:3 Stück
• 75 m2 + 15 m2 Terrasse
• Süd/Ost / Nord
Plan B: 2 Stück
• 52 m2 + 6 m2 Terrasse
• Nord/Ost
Plan C:3 Stück
• 75 m2 + 11 m2 Terrasse
• West / Nord / Ost
Plan D: 4 Stück
• 97 m2 + 11 m2 Terrasse
• Nord / West / Süd
Plan E: 2 Stück
• 52 m2 + 6 m2 Terrasse
• Süd/West
Plan F 4 Stück
• 88 m2 + 12 m2 Terrasse
• West / Süd / Ost
Geschäftskontakt
Mordecai Khayat
Der Agences® – Spezialist für neue Projekte in Israel
Standort auf der Karte
Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
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