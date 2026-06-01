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Wohnquartier 3 5 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc hayarkon

Tel-Aviv, Israel
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yohanan Hurkanos, 31

Über den Komplex

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Neue Wohnung in einem charmanten Gebäude ideal in der Nähe von Hayarkon Park und 400 m vom Strand entfernt. Im Herzen der Stadt in einer ruhigen Straße 2 Schritte von Geschäften und U-Bahn. 3,5 Zimmer, 90 m2 Wohnfläche, Mirpeset von 7 m2. High-End-Oberflächen, Fußbodenheizung, VRF-Klimaanlage. Möglichkeit, Parkplätze im Gebäude zu haben.

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Tel-Aviv, Israel
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