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Wohnquartier Opportunite a ne pas rater acheter un t3 recevez un t4

Jerusalem, Israel
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ID: 36875
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 11

Über den Komplex

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Wohnung in einem sehr fortgeschrittenen Projekt der städtischen Renovierung, unterzeichnet und genehmigt durch das Rathaus von Jerusalem, Geschäft für jede Art von aacquerer, gemietet derzeit Miete Rendite Sofort, für weitere Informationen kontaktieren Sie uns so schnell wie möglich!!

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Jerusalem, Israel
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