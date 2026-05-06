Wohnquartier Superbe affaire en bord de mer a ashdod

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Tolles Geschäft am Strand in Ashdod: 2-Zimmer-Wohnung in der Residenz " Ashdod Beach", vor der Linie auf dem Tayelet, gegenüber dem Meer.
Im 6. Stock mit zwei Liften bietet dieses Apartment einen Balkon mit Meerblick und eine ideale Anordnung: Eingang zu einem hellen Wohnzimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer mit Dusche und WC hängen. Ein perfektes Anwesen, um das Meer jeden Tag zu genießen oder eine profitable Investition in einem der am meisten gewünschten Standorte zu machen.
Alles ist zu Fuß erreichbar: Strand, trendige Restaurants, Cafés, Supermarkt und Annehmlichkeiten. Hier kaufen Sie einen Premium-Standort zu einem seltenen Preis.
Eine Gelegenheit, schnell zu greifen.
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Aschdod, Israel
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