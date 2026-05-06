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Wohnquartier Residence aquarelle ganei b

Eilat, Israel
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ID: 36045
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Eilat
  • Adresse
    Lotus

Über den Komplex

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Im Stadtteil Ganei Bet von Eilat, in der renommierten Aquarelle Residenz, am Rand der Wüste und dem Roten Meer, Boutique-Gebäude mit Penthouse zum Verkauf gegenüber dem Tal. Dieses Gebäude besteht aus 2 Ebenen: - Ein Penthouse im 1. Stock mit privatem Eingang: 140 m2 Wohnfläche, 4 Schlafzimmer + Dach von 140 m2 mit Jacuzzi mit Blick auf das Paradies. - Ein Gartengrundstück mit privatem Eingang: 140 m2 Wohnfläche auf einer Ebene mit Garten von 250 m2, privater schneckenförmiger Pool und 4 Schlafzimmer. Jeder Level hat seinen eigenen privaten Eingang und kann separat oder in einer einzigen Charge verkauft werden. Gartengrundpreis: NIS 5,150.000 Penthouse-Preis: NIS 4,150.000

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