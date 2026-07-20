  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe 3 pieces tres lumineux au calme pres du parc et de la mer

Wohnquartier Superbe 3 pieces tres lumineux au calme pres du parc et de la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$1,26M
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38453
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahum Sokolov, 103

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair magnifique neuf proche de la mer renove spacieux
Herzliya, Israel
von
$2,15M
Wohnviertel Vieux nord vue degagee jusqua la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$7,05M
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
von
$2,07M
Wohnviertel A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Tel-Aviv, Israel
von
$6,07M
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe localisation
Ra’anana, Israel
von
$2,26M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 3 pieces tres lumineux au calme pres du parc et de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,26M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Wohnviertel Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Wohnviertel Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Wohnviertel Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Netanja, Israel
von
$3,28M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique duplex toit proche mer vieux nord
Wohnviertel Magnifique duplex toit proche mer vieux nord
Wohnviertel Magnifique duplex toit proche mer vieux nord
Wohnviertel Magnifique duplex toit proche mer vieux nord
Wohnviertel Magnifique duplex toit proche mer vieux nord
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique duplex toit proche mer vieux nord
Wohnviertel Magnifique duplex toit proche mer vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$1,64M
Schönes Duplex-Dach zum Verkauf im alten Norden von Tel Aviv, in der Nähe des Ben Gurion Boulevard und nur wenige Schritte vom Meer entfernt! Neues und gut gepflegtes Gebäude im Jahr 2002 4+5. Stock mit Aufzug 3 Stück 2 Badezimmer 60m2 + 40m2 Dachterrasse Schöne Dachterrasse mit Außenküche 3…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Wohnviertel Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Wohnviertel Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Wohnviertel Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Wohnviertel Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Alle anzeigen Wohnviertel Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Wohnviertel Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Aschkelon, Israel
von
$452,640
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen