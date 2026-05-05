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Wohnquartier Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme

Jerusalem, Israel
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Wohnquartier Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
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ID: 36412
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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Superb 4 Schlafzimmer Wohnung + eine Mieteinheit neben der Wohnung, mit der Erlaubnis, einen Schlafzimmer Balkon zu schließen. Schöne Aussicht.

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Jerusalem, Israel
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