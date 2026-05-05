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Wohnquartier Grand jardin

Jerusalem, Israel
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ID: 36509
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaMeyasdim, 7

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Beit Kerem - ein neues Gebäude mit privatem Eingang. Luxuriöse Wohnung von einem Architekten entworfen. 5 Zimmer 170 m2 + Garten 150 m2 Möglichkeit, in 3+2 zu teilen. Soucca Balkon. 2 Parkplätze. Aufzug

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