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Wohnquartier A louer immeuble neuf entree debut janvier

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35961
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

Über den Komplex

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Vermieten - Neubau - Eingang Januar Eine schöne und moderne Wohnung in einem neuen Gebäude mit hohem Stand, verfügbar Anfang Januar. Details zum Objekt: 2 Zimmer (1 Schlafzimmer + Wohnzimmer) Balkon Neues Gebäude Helle Wohnung mit einem gut durchdachten Arrangement Preis : 9.500 Kontaktieren Sie uns für ein Video oder einen Besuch. Premium Immobilien Gebühren der Agentur : 1 Monat + Mehrwertsteuer Lizenznummer: 31928721

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