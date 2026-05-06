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Wohnquartier 3 pieces a la marina dashkelon

Aschkelon, Israel
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$459,000
06.05.26
$459,000
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Wohnquartier 3 pieces a la marina dashkelon
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ID: 35558
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

Über den Komplex

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3 Zimmer in der beliebten Gegend von Ashkelon Marina.

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Aschkelon, Israel
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