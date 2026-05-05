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Wohnquartier 4 pieces moderne proche de rothschild

Tel-Aviv, Israel
von
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Wohnquartier 4 pieces moderne proche de rothschild
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ID: 36362
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Maze, 37

Über den Komplex

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Fall zu nehmen! Modernes Gebäude in einer Sackgasse auf der Mazeh Street. 4 Zimmer modern, hell und grün. Aufzug und Privatparkplatz am Cadastre.

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Tel-Aviv, Israel
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