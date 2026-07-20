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Wohnquartier Penthouse immeuble de standing rothschild

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38323
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahmani, 31

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Penthouse zum Verkauf in Tel Aviv im Rothschild Distrikt Stehendes Gebäude - ca. 118,5 m2 - ca. 16,5 m2 Balkon im Erdgeschoss - Plus ein Dach von ca. 67 m2 am Kataster Ein einzigartiges und gut gestaltetes Penthouse, in einem der schönsten Gebäude in Tel Aviv! ▪️4 Schlafzimmer inklusive Master Suite ▪️2 Badezimmer ▪️3 Ausstellungen ▪️Aufzug zum ersten Stock ▪️Privater und zugewiesener Parkplatz! Preis: NIS 11.150.000

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