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Wohnquartier Park tzameret appartement 4 pieces

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38391
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nisim Aloni, 8 8 Nisim Aloni St

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im Park Tzameret Bezirk. Luxuriöse Tour mit einer schönen Lobby, Wache 24/7, Fitnessstudio, Schwimmbad und vieles mehr! 7. Stock mit Aufzügen. 4 Zimmer, 2 Badezimmer. 107 m2 + 18 m2 Mirpeset. Offene Ansicht. 2 Parkplätze. 1 großer Keller. Preis: 6.550.000

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Tel-Aviv, Israel
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