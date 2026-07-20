  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Bureaux modulables jusqua 511 m a louer hatenufa talpiot

Wohnquartier Bureaux modulables jusqua 511 m a louer hatenufa talpiot

Jerusalem, Israel
von
$9,218
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38589
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaTnufa, 15

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Beit vagan kiryat yovel
Jerusalem, Israel
von
$1,54M
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,14M
Wohnviertel Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,31M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Tel-Aviv, Israel
von
$1,85M
Wohnviertel Appartement 4 pieces quartier rambam rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$685,520
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bureaux modulables jusqua 511 m a louer hatenufa talpiot
Jerusalem, Israel
von
$9,218
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Wohnviertel SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Wohnviertel SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Wohnviertel SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Wohnviertel SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Wohnviertel SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Wohnviertel SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,05M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Wohnviertel Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Wohnviertel Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Wohnviertel Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Wohnviertel Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Wohnviertel Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,16M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 5 pieces de haut standing a vendre pleine vue mer au coeur dashdod
Wohnviertel 5 pieces de haut standing a vendre pleine vue mer au coeur dashdod
Wohnviertel 5 pieces de haut standing a vendre pleine vue mer au coeur dashdod
Wohnviertel 5 pieces de haut standing a vendre pleine vue mer au coeur dashdod
Wohnviertel 5 pieces de haut standing a vendre pleine vue mer au coeur dashdod
Alle anzeigen Wohnviertel 5 pieces de haut standing a vendre pleine vue mer au coeur dashdod
Wohnviertel 5 pieces de haut standing a vendre pleine vue mer au coeur dashdod
Aschdod, Israel
von
$1,67M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen