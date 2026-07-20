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Wohnquartier Rue calme proche de la mer gordon

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38393
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 79

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Gordon und dem Meer. Tel Aviver Gebäude in gutem Zustand. Renovierte Wohnung des Stehens, Arbeiten vor 2 Jahren durchgeführt. 1. Stock auf 3. 3 Zimmer. 2 Badezimmer. 102 m2. Meerblick. 3 Ausstellungen: Nord, Ost, West. Ruhig und hell. Miklat im Gebäude. Preis: 6.490.000

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Tel-Aviv, Israel
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