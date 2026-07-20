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Wohnquartier Tour de luxe neve tzedek

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38370
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im Bezirk Neve Tzedek. Luxus-Tour mit einer schönen Lobby, 24/7 Hausmeister, Fitnessstudio und Schwimmbad. 3 Zimmer, 2 Badezimmer, 78m2 + 12m2 Terrasse. Mamad (sicher im Obergeschoss), 1 Parkplatz, 1 Keller. Preis: 5.800.000

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