  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Naharija
  4. Wohnquartier Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces

Wohnquartier Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces

Naharija, Israel
von
$808,830
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33464
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im neuen Stadtteil Akhziv, schöne Wohnung 5 Zimmer von ca. 120m2 mit Terrasse von 20m2 und schönem Meerblick. Das Hotel liegt im 6. Stock auf 8 umfasst Keller, Parkplatz, 2 Aufzüge.

Standort auf der Karte

Naharija, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Jerusalem, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$5,80M
Wohnviertel Bel appartement
Jerusalem, Israel
von
$1,74M
Wohnviertel Stop affaire en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$391,875
Sie sehen gerade
Wohnquartier Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Naharija, Israel
von
$808,830
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Beau 4 pieces entierement renove
Wohnviertel Beau 4 pieces entierement renove
Wohnviertel Beau 4 pieces entierement renove
Wohnviertel Beau 4 pieces entierement renove
Jerusalem, Israel
von
$2,038
Helle und vollständig renovierte Wohnung auf Kiryat Yovel JERUSALEM Mit sehr großer Terrasse und Pergola, ideal für eine große Soucca
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse de reve
Wohnviertel Penthouse de reve
Wohnviertel Penthouse de reve
Wohnviertel Penthouse de reve
Wohnviertel Penthouse de reve
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse de reve
Wohnviertel Penthouse de reve
Jerusalem, Israel
von
$1,59M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre bien dexception unique sur le marche
Wohnviertel A vendre bien dexception unique sur le marche
Wohnviertel A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Aviv, Israel
von
$15,68M
Verkauf – Außergewöhnliche Waren, einzeln auf dem Markt American Colony District – Tel Aviv–Jaffa In einem sehr hochstehenden Gebäude mit Innenhof, Fitness-Studio und Tischtennisraum, entdecken Sie eine absolut einzigartige Wohnung, bietet total ruhigen und spektakulären Panoramablick auf …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen