  2. Israel
  3. Naharija
  4. Wohnquartier Rez de jardin

Wohnquartier Rez de jardin

Naharija, Israel
von
$956,175
;
8
ID: 33720
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija

Über den Komplex

Großer Gartengrund Im neuen Stadtteil Shimon Peres entdecken Sie diese schönen 5 Zimmer auf dem Gartenboden mit seltenen Volumina: ca. 200 m2 Wohnfläche und 170 m2 südwestlich freiliegender Garten Ruhe, Luxus und Privatsphäre garantiert Ein paar Minuten zu Fuß vom Stadtzentrum, dem Bahnhof, Geschäften.

Standort auf der Karte

Naharija, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

