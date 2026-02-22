Wohnquartier Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv

  1. Realting.com
$1,19M
ID: 33731
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

In der Molcho Street, direkt in Neve Tzedek, seinen Geschäften, Charme und Atmosphäre, genießt diese Wohnung eine angenehme städtische Umgebung, in der Nähe von Geschäften, Cafés, öffentlichen Verkehrsmitteln und allen Annehmlichkeiten des Alltags. Die Molcho Street ist für ihre Wohn-Beruhigung geschätzt, während ein paar Minuten von den Hauptachsen der Stadt. Beschreibung der Immobilie Wohnung 2 Zimmer mit einer Fläche von 54 m2, befindet sich im 1. Stock eines gut gepflegten Gebäudes, ohne Aufzug, miklat in unmittelbarer Nähe. Die Wohnung ist sehr hell und hat eine komplette Renovierung unterzogen, bietet moderne Dienstleistungen und ein funktionales Layout, ideal für eine Hauptresidenz, einen Fuß-zu-Erde oder eine Mietanlage. Hauptmerkmale • 2 Stück • 54 m2 • 1. Stock • Ohne Aufzug • Komplett renoviert • Hell • Zentrale und begehrte Nachbarschaft Ausgezeichnete Investition, ob in Wohn- oder Langzeitmiete (geschätzte Miete bei 10-11.000NIS/Monat) oder AirbnB (zu 15-18.000NIS/Monat) Preis: NIS 3 800 000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
