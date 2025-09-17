  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

Bat Yam, Israel
Verkauft oder veraltet
14
ID: 28019
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

TAMA IMMOBILAR PROJEKT 38 – BAT YAM Lebe in der Nähe des Meeres, in einer der begehrtesten Straßen von Bat Yam: Ha'Atsmaout Street. Projekt bereits gut fortgeschritten, Lieferung geplant für Juni 2026 Baugenehmigungen erhalten Vollständige Bankgarantie Vorzügliche Lage: elegante und ruhige Straße, in der Nähe des Meeres, mit klarem Blick auf einen grünen Park absteigend zum Strand Im Projekt vorgeschlagene Güter: Verfügbare Waren Ferienwohnung 20 – 3. Stock 77 m2 + Terrasse 20 m2 – 3 Zimmer – Von Ferienwohnung 21 – 5. Stock 69 m2 + Terrasse 14 m2 – 3 Zimmer – Von 2.290.000 Ferienwohnung 25 – 5. Stock 77 m2 + Terrasse 20 m2 – 3 Zimmer – Von Ferienwohnung 26 – 5. Stock 69 m2 + Terrasse 14 m2 – 3 Zimmer – Von Mini-Penthouse 28 – 6. Stock 118 m2 + Terrasse 85 m2 – 5 Zimmer – Von 4 380 000 Alle Apartments haben Mamads Außergewöhnliche Zahlungsbedingungen

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$555,000
Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels Der Bau ist im Gange, Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design. Das Projekt konzentriert sich auf d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$885,000
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Dizengoff 43 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 2 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Gehminuten vom Strand entfernt Kommen Sie live am Fuße von Kikar und all diese Geschäfte Projektmerkmale…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Aschdod, Israel
von
$930,000
Neues Programm im Bau in "Ashdod Park", neue Nachbarschaft mit mehr als 2700 Wohnungen im Bau sowie alle notwendigen Infrastruktur. Jede Wohnung mit Balkon, Parkplatz und Klimaanlage. Möglichkeit, 10% zu zahlen und 3 Monate vor Lieferung, ohne Indizes oder Zinsen auszugleichen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen