Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

TAMA IMMOBILAR PROJEKT 38 – BAT YAM
Lebe in der Nähe des Meeres, in einer der begehrtesten Straßen von Bat Yam: Ha'Atsmaout Street.
Projekt bereits gut fortgeschritten, Lieferung geplant für Juni 2026
Baugenehmigungen erhalten
Vollständige Bankgarantie
Vorzügliche Lage: elegante und ruhige Straße, in der Nähe des Meeres, mit klarem Blick auf einen grünen Park absteigend zum Strand
Im Projekt vorgeschlagene Güter:
Verfügbare Waren
Ferienwohnung 20 – 3. Stock
77 m2 + Terrasse 20 m2 – 3 Zimmer – Von
Ferienwohnung 21 – 5. Stock
69 m2 + Terrasse 14 m2 – 3 Zimmer – Von 2.290.000
Ferienwohnung 25 – 5. Stock
77 m2 + Terrasse 20 m2 – 3 Zimmer – Von
Ferienwohnung 26 – 5. Stock
69 m2 + Terrasse 14 m2 – 3 Zimmer – Von
Mini-Penthouse 28 – 6. Stock
118 m2 + Terrasse 85 m2 – 5 Zimmer – Von 4 380 000
Alle Apartments haben Mamads
Außergewöhnliche Zahlungsbedingungen