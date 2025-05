Wohnquartier Charmant appartement de 3 pieces avec vue panoramique a kiryat moshe

In einer privilegierten Lage in der Nähe des Meir Institute, eine geräumige Wohnung im 3. Stock eines Steingebäudes. 72 qm nach der Haussteuer (arnona), Helles Wohnzimmer mit herrlichem Panoramablick und Sonnenuntergängen, Amerikanische koschere Küche, 2 große Schlafzimmer, Bad und Gemeinschaftsparkplatz. In der Nähe der öffentlichen Verkehrsmittel und Synagogen, schnelle Ausfahrt aus der Stadt. Starkes Potenzial für die Stadterneuerung in der Zukunft. Seltene Gelegenheit – kontaktieren Sie uns heute!