Wohnquartier Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

In der beliebten Gegend von Katamon Hayeshana, am Fuße des San Simon Parks und in der Nähe der Hizkijahu Hamelekh Street. In einem neuen Geschäft Gebäude Halafta Straße umgeben von Grün, nur 6 Etagen mit einer raffinierten Lobby und Shabbat Aufzug. Garten Rez Duplex mit großzügigen Oberflächen, 179m2 Innenbereich und 80m2 Privatgarten: Außergewöhnlicher Wohnraum mit einem großen Wohnzimmer und einer dreifachen Ausstellung, 3 geräumige Schlafzimmer (einschließlich Master-Suite und mamad) mit Möglichkeit eines 4. Luxuriöse Dienstleistungen wie Bodenheizung und Klimaanlage Mitsubishi. 2 private Tiefgaragen und angrenzende Keller. Günstig gelegen, nur 5 Gehminuten von Katamon Shtibleh entfernt.