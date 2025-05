Wohnquartier Penthouse neuf 5 pieces 154m2 terrasse 88m2 dans immeuble neuf kiriat yovel jerusalem

Neubau Penthouse 5 Zimmer 154m2 Terrasse 88m2 in Neubau Kiriat Yovel Jerusalem Neues Projekt in Kiryat Hayovel, besteht aus 2 Gebäuden von 20 Etagen und 2 von 9 Etagen 2026 Die bestehenden öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu Grünflächen entwickelt und umgebaut, ein neues Kulturzentrum einschließlich einer Kinothek wird die Lebensqualität der Projektbewohner und Kiryat Hayovel Bewohner bereichern. Penthouse von 5 Zimmern im 19. Stock, Fläche von 154m2 mit schöner Terrasse von 88m2 Einschließlich 1 Keller und 2 Parkplätze Preis 7.808.000 sh Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agentur Gebühren Für weitere Informationen oder einen Besuch, Rufen Sie uns sofort bei folgenden Nummern an: 054 946 1963 Bitte beachten Sie: Bei einem Projekt im Bau werden Fotos und Pläne nur zu Informationszwecken veröffentlicht und sind nicht vertraglich, so dass die Wohnungen nicht eingerichtet sind.