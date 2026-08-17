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Wohnungen in Municipality of Chalkida, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 2
Wohnung zum Verkauf, 2. Stock, in Nea Artaki.Die Immobilie hat eine Gesamtfläche von 26 qm. …
$76,031
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/5
Die Wohnung steht mit einer Gesamtfläche von 90 Quadratmetern zum Verkauf.m.  im 1. Stock.  …
$99,983
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Immobilienangaben in Municipality of Chalkida, Griechenland

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