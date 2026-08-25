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Ferienhäuser in Regionalbezirk Athen-Nord, Griechenland

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Municipal Unit of Neo Psychiko
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10 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 180 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$3,37M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Kifisia, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Kifisia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Lykovrysi grenzt an Pefki Einfamilienhaus 120mq. auf einem Grundstück von 380mq.m. erhöhten …
$442 839
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 168 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 168 Quadratmetern in Athen. Das Haus besteht aus 3 Schlaf…
$826 496
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 91 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 91 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellraum.…
$413 248
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Penteli, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Penteli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 210 m²
Nea Penteli maisonette von 210 m2 3 Ebenen (ausgeprägte Halb Keller - oben. Erdgeschoss & 1.…
$413 705
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 280 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$767 461
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 300 Quadratmetern in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus 3…
$938 663
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 176 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 176 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$590 354
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Ferienhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 215 m²
Verkauf 4-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 215 Quadratmetern in Athen. Das Erdgesch…
$763 628
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Ferienhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 320 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 320 Quadratmetern in Athen. Ein Blick auf die Stadt öffne…
$2,60M
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